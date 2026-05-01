大きな期待を胸に入社したはずなのに、いざ働き始めると職場のスピード感についていけない。入社から1カ月、「自分はこの会社に合っていないのではないか」と深刻に悩む新社会人が増加する。 【画像】新人が職場で「ドン引き」した瞬間 一方で、「わずか1カ月で辞めるなんて、世間体が悪いのでは？」「次の就職に響くのでは？」という不安が足を止め、決断できずに自分を追い込んでしまうケースも少なくない。今の苦