福岡MF見木友哉のゴールが話題アビスパ福岡は4月29日、J1百年構想リーグ第13節でサンフレッチェ広島と対戦して90分を2-2で終え、PK戦の末に4-3で勝利した。この試合、開始10分で2点のビハインドを負った福岡だが、前半の内に1点を返すと後半27分にキャプテンのMF見木友哉がスーパーゴールを決めて同点に追い付いた。見木の今シーズン2点目となるゴールが決まったのは、後半27分だった。中盤でボールを回し、相手の隙をうかがう