長友が自身のSNSで中田英寿氏との2ショットをアップFC東京のDF長友佑都は、自身の公式インスタグラムで元日本代表MF中田英寿氏とのツーショットを公開した。ファンからは「伝説です」「セリエAコンビ」と反響を呼んでいる。長友は4月28日に自身のインスタグラムを更新。「My legendと最高の時間」と中田氏と交流を報告し、写真を投稿した。さらに中田氏が手掛ける日本酒イベント「RAFT SAKE WEEK 六本木ヒルズ」への参加をファ