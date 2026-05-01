イラン戦争の局面で、米国内の野党や一部メディアから精神鑑定が必要だという攻撃を受けていたドナルド・トランプ大統領が4月30日（現地時間）、任期中に精神健康検査を3回受け、どれも満点で通過したと明らかにした。自身を巡って一部で提起された精神健康異常説を真っ向から突破する意志の表れと解釈される。トランプ大統領はこの日、ソーシャルメディアに投稿し「大統領や副大統領に出馬する人は誰でも、選挙戦に入る前に必ず認