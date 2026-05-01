職場の上司や同僚からの虚偽のパワーハラスメントを主張し、慰謝料を請求したなどとして、大阪府高槻市は３０日、市のごみ処理施設「エネルギーセンター」の男性職員（３８）を懲戒免職処分とした。市は「公表基準に達していない」として職員の名前を明らかにしていない。市によると、男性職員は昨年８〜１０月、職場の上司や同僚ら計５人に対し、「パワハラを受けた」として慰謝料や依願退職を繰り返し求めたほか、ＳＮＳで上