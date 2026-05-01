〈【元幹部が証言】プルデンシャル生命社員が“枕営業”をしていた！「契約者の奥さんから訴えられ…」《サラ金、闇金に手を伸ばす社員も》〉から続く「こんな誓約書、絶対に署名できませんよ」今年1月、社員ら100人超が顧客約500人から31億円もの金銭を騙し取っていたことが判明したプルデンシャル生命保険。愛想をつかして離職を決意したベテラン営業マンからは、こんな不満の声が続出しているという。一体、社内で何が起こっ