小樽港に誕生した新交流拠点「おたるポートスクエア」で、2026年5月3日から5日までの3日間、「第1回 春の後志グルメフェス」が開催される。後志エリアの人気店12店舗が集結する初開催のグルメイベントで、営業時間は11時から20時。さらに北海道ワインのおたるワインギャラリーでも特別企画が多数予定され、美味しいものを愛する旅行者や周辺住民にはたまらない数日間になりそうだ。地元人気店が集結！おたるポートスクエアで後志グ