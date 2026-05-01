東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”がついに開幕。懐かしさと新しさが交差する今だけのパークには、大人だからこそ楽しめる魅力が満載です。進化したシーの見どころを押さえて、心満たされるアニバーサリー体験を！【写真】ミラコスタが幻想的に！秀逸すぎるプロジェクションマッピング注目ポイントその1：大迫力を味わう感動体験スパークリング・ジュビリー・セレブレーションメディテレーニアンハーバ