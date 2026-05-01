シャフタル・ドネツク戦でゴールを決め喜ぶクリスタルパレスの鎌田（左）＝クラクフ（共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグは4月30日、ポーランドのクラクフなどで準決勝第1戦の2試合が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はシャフタル・ドネツク（ウクライナ）戦で1得点1アシストと活躍し、3―1の勝利に導いた。試合終了直前までプレーした。ラヨ・バリェカノ（スペイン）はホームでストラスブール（フ