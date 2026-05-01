航空大手のアメリカン航空がベネズエラへの直行便の運航を7年ぶりに再開しました。ベネズエラの首都・カラカスに着陸する旅客機。アメリカン航空は先月30日、フロリダ州のマイアミとカラカスを結ぶ旅客便の運航を7年ぶりに再開しました。アメリカ政府は、第一次トランプ政権下の2019年、外交関係の悪化を受けて、ベネズエラへの航空便を停止。今年1月に軍事作戦でベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し、その後、両国の関係改善が進