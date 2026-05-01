「値上げ」の裏で始まる混乱の連鎖ホルムズ海峡危機は、ガソリン価格の上昇や一部商品の不足といった単純な話ではないことがいま明らかになりつつある。前編『日本で止まるのは「コンビニ」「病院」「物流」か…？日本が“正常運転”できなくなる「物資不足」のヤバすぎるシナリオ』で見てきたように、包装材、医療資材、物流、決済まで石油に支えられた現代社会では、ひとつの供給停止が次の混乱を呼ぶ「連鎖」が起きる。では、な