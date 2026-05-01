トランプ大統領がまたしても暗殺の標的となった。銃撃事件後の記者会では、自らをリンカーン大統領になぞらえたスピーチを行い、これが再びトランプ大統領の「強い指導者」イメージを定着させるかもしれない。事件とほぼ同時期に自民党本部では、重要な会合が相次いで開催されていた。前編記事『【３度目の暗殺未遂事件】またしても標的にされたトランプ大統領がますます自信を深めそうな可能性』より続く。一日に３つの重要会合さ