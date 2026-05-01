白あんを絞って飾り付ける「あんこのお花®」の単発レッスン「あんこのお花®」を知っていますか？炊いて丸めた餅米の上に白あんを花に見立てて絞る、いわば“洋風のおはぎ”。まるで本物の花に見える装飾技術で、「和なはアートフード協会」が提唱している注目の和菓子です。教室は全国にありますが、今回は大阪・谷町六丁目の古民家のレンタルキッチン「からほり 悠（ゆう）」で「空花（そらはな）」が行う、初心者向け