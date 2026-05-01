BLACKPINKのリサが、“全身レース”姿を披露しファンに衝撃を与えた。4月30日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「BadAngelchella」というコメントを添えて数枚の写真を公開した。【写真】リサ、衝撃の“全身レース”！着ていないも同然…公開された写真には、レースのミニワンピースを着こなすリサの姿が収められている。全身のシルエットが際立つタイトなレース素材が、リサの官能的な魅力を引き立てている。また、背中が大