古川日出男さんの最新刊『夏迷宮』（講談社）が刊行されました。第三次世界大戦下の日本に開園した大型テーマパークと、ユーラシア大陸を人魚とともに旅する1600歳の少女と戦災孤児たち。時空を超えた物語を交差させながら、「オルタナティブな世界」の可能性を探る壮大な構想は、どこから生まれたのか。著者の特別エッセイを群像6月号より先行公開します。そこに誰かがいるＪＲ京都駅には０番ホームがある。そこから特急に乗り込