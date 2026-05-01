ラーメン店は、「いまどれだけ並んでいるか」で語られやすい。SNSで話題になった、テレビで紹介された、休日には行列ができる--。そうしたわかりやすい“ブーム”は、人気を表す一つの目安ではある。だが、本当に強い店は、ブームの熱量が少し落ち着いたあとにこそ見えてくる。流行に乗って一度だけ行く店ではなく、「やはり、ここはうまい」と思い出されて再訪される店。それが、醤油らーめん専門店「金久右衛門」だ。行列の長さ