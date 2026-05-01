三浦透子と戸田恵梨香 Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で島倉千代子役を演じた三浦透子。細木数子役の戸田恵梨香との芝居では複雑な感情があったと、先日都内で行われたイベントで語った。演じる前に島倉千代子のことを調べたといい、三浦は「島倉さん自身のものや、２人の関係に壮絶なものがあって」とし戸田との芝居では「演じている瞬間にものすごく豊かな時間が感覚的にあって、細木さんと島倉さんの関係