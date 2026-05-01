右肩の疲労でマイナーで調整中のアストロズ・今井達也投手（２７）が現地４月２８日２Ａでの登板で２回０／３を６安打５失点で降板したことに関し、エスパダ監督が４月３０日（日本時間５月１日）、オリオールズ戦の前に言及した。米大リーグ公式サイトによると「彼の投球内容は素晴らしかった。パフォーマンスは最高とは言えなかったが、少なくとも彼が健康そうに見えたという点は確認できた」と話した。アストロズは現地２