1992年スタートの「ニャンちゅう」お姉さんの豪華さ”それにしてもニャンちゅうのお姉さん達は本当に豪華！改めてビックリです！””アイドルに興味のない友人に「ニャンちゅうのお姉さんがいるグループ」と説明したら、歴代のニャンちゅうのお姉さんの豪華さという別の方向で盛り上がった。””ニャンちゅうの歴代お姉さんも今やテレビ、ドラマ界で名を轟かせる女優さんばっかり”Xにはこんな投稿がみられるほど、NHK・Eテレの番