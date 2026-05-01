ホルムズ海峡の情勢不安により、原油の安定供給への懸念が広がり、ガソリンの価格高騰や物資不足が連日報じられている。私たちの暮らしにも身近なプラスチック製品の原料となる石油製品「ナフサ」も不足や値上がりが起こり、生活への影響が出始めている。社会情勢を機に、ごみ清掃芸人としても活動する滝沢秀一さんにプラスチック製品に関する分類の仕方を聞いている。プラスチック製品は分別が複雑なこともあり、実はよく知らない