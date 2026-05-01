物価高の中、売上144％増だったものホルムズ海峡の問題で原油がらみの物価高が注目されている。「食品」の値上がりは深刻だが、さらに流通の価格も上がることでさらに値上がりの可能性もあるからだ。たとえばチョコレートは、2024年には「カカオショック」と呼ばれるほど、原材料のカカオの値段があがった。2026年はカカオの値は下がってきたが、上記のように物流などの値段があがったことでチョコレートの商品価格は高止まりなの