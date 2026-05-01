日本の伝統工芸をフィーチャーした限定モデルポルシェジャパンは、日本市場に向けた特別限定モデル『ポルシェ911 GT3アルティザンエディション』を発表した。【画像】GT3初のオープンモデル、ポルシェ911 GT3 S/Cが登場！全35枚ドイツ本社と共同開発された本モデルは、わずか30台のみが導入される希少なモデルで、ポルシェのビスポーク部門である『ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャー』が手掛け、日本の伝統工芸で