男子テニスの元世界ランキング4位で錦織圭（36＝ユニクロ）が今季限りで現役引退すると1日、SNSで発表した。自身のSNSで「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と報告。これまでを振り返り、「どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています」と思いをつづった。「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気