フランスのパリ近郊で走行中のバスがセーヌ川に転落し、水没しました。バスには4人が乗っていましたが、全員救助されたということです。AFP通信などによりますと、フランスのパリ近郊で先月30日、走行中のバスがカーブを曲がり損ねて駐車していた車に衝突し、そのままセーヌ川に転落しました。バスはセーヌ川に完全に沈みましたが、その後、ケーブルで引き揚げられました。バスは訓練中で、運転手ら4人が乗っていましたが、全員救