国土交通省の調査によると、自然環境を求めて地方移住などを実践する人が増える一方、約2割が「生活拠点の費用負担」をデメリットに挙げています。憧れの海辺や自然豊かな場所への移住には、気候や環境がもたらす隠れたリスクが存在するのです。本記事では、資産4,600万円で海沿いの地方都市へ移住したものの、塩害によるダメージや観光客の殺到に直面し、想定外の修繕費に苦しむ60代夫婦の事例を紹介します。多様化する居住スタイ