「自己肯定感を高めたい」と願うあまり、かえって苦しくなっている患者を数多く見てきたと、精神科医・平光源氏は言う。また、努力して自分の価値を上げるという考え方自体に問題があるとも指摘する。 【写真】精神科医の平光源氏 書籍『頑張れないんじゃない、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、自己肯定感と自分を大切にすることの本質的な違いについて解説する。 「自己肯定感」と