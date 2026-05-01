＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ 昨年11月にプロ転向した期待のルーキー、中野麟太朗が「67」をマークし、3アンダーの10位タイと順調なスタートを切った。今大会はアマ時代の2023年（予選落ち）、昨年（42位）に続き3度目の出場。「無理攻めでボギーなんて死ぬほど打ってきたんで、その経験が生きています」。初日はボギーなしと成長したゴルフを見せた。≪写