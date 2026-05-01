＜ターキッシュ・エアラインズオープン初日◇4月30日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第1ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら日本勢は3人が出場。桂川有人が、後半10番からの3連続など5つのバーディ（3ボギー）を奪い、2アンダー・22位タイで滑り出した。昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は4バーディ・4ボギーのイーブンパー発進。