＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞午前5時45分に、国内男子ツアーの第2ラウンドのスタートを60分遅らせることが発表された。降雨にともなうコース整備に時間を要するためで、開始は当初予定していた午前7時10分から8時10分になる。【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打単独首位は8アンダーの前田光史朗。2打差の2位に平本世中、3打差の3位タイに小平智、細