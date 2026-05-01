サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#6が、4月30日午後9時からLeminoにて無料配信された。慶応大学に通う練習生・熊部拓斗（K.TAKUTO）の持ち込み道具に反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#6では「第1回順位発表式」を勝ち抜いた50人の練習生たちによ