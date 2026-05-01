通信カラオケ・JOYSOUNDは4月30日、2026年1月クールの冬アニメ作品の関連曲を対象に、カラオケの歌唱回数に基づく「2026年 冬アニメ主題歌 カラオケランキング」を発表した。1位には、Mrs. GREEN APPLEが手掛けたテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」が輝いた。(左から)『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』今シーズンは、大型タイトルがランキングをけん引。複数作品でオープニング、