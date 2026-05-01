カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、夏の光のきらめきをテーマにしたカラーモデル4機種を発売している。ラインナップは「GM-S2110SR-1」「GM-S2110SR-7」「GMA-P2100SR-1」「GMA-P2100SR-7」。価格はGM-S2110SRの2機種が30,250円、GMA-P2100SRの2機種が19,800円。GM-S2110SR／GMA-P2100SR キービジュアル新製品は、全面ガラス蒸着を採用し、まぶしい夏の陽光を鮮やかな偏光カラーで表現したモデル。光が反射する角度