【モデルプレス＝2026/05/01】憧れの街・パリで、全編ノーメイク。FANTASTICSの堀夏喜（ほり・なつき／28）は、飾らない姿で自分自身と向き合っていた。5月1日に刊行される1st写真集「LIVING FOR」（幻冬舎）は、彼の長年の夢とこだわりが詰まった一冊だ。制作を通しての新たな気付き、人生において絶対に妥協したくない信念、そして胸の奥にあるファンへの想い――今感じていることを、まっすぐな言葉で語った。【写真】FANTASTIC