「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。パーカーと黒いジャケットを合わせたセットアップコーデを披露した。「お気に入りのSOSO FAMILYつけた」生見さんは、「お気に入りのSOSO FAMILYつけた」といい、ジャケットコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いジャケットを羽織り、グレーのパーカーと黒いパンツを着用。手に持った茶色のバッグには、「SOSO