アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」メンバーの大谷映美里さん（28）が2026年4月26日、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターに扮したコスプレ姿を披露した。「今日やってみたよ」「チェンソーマンのマキマさんのコスプレしてみた！」大谷さんは、人気コミックス／アニメ「チェンソーマン」に登場する美女キャラクター・マキマに扮した姿を披露した。「赤髪だからできるって思い立って今日やってみたよ」とつづっ