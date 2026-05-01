高さはビル899階分！ 体積は東京ドーム110万個分！ 日本一の名峰のスケール 日本中から愛される富士山の数字 日本一標高が高い山といえば、誰もが思い浮かべるのが富士山です。その高さは、語呂合わせの「みななろう」で覚えられる3776mとして知られています。この高さを高層ビルにたとえると、なんと899階建てに相当します。もちろん、そんなビルは現実には存在しません。2026年現在、日本一高いビルは麻布台ヒル