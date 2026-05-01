皆さんは、こちらの花を見かけたことはないでしょうか。麻薬の原料になるケシ科の植物です。栽培すれば刑罰を科されますが、実は、身近な場所で繁殖している可能性があるといいます。 30日午前、FBSのクルーが向かったのは、佐賀市の麦畑が広がる、とある場所です。■山木康聖記者「ありました。水路沿いに、薄紫色の花がずらっと咲いています。」薄紫色の花びらが4枚重なり合う、こちらの花。丸みを帯びた可憐な花です