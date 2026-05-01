朝のドル円は１５６円５０銭台＝東京為替 ドル円は片山財務相らの強い牽制発言をきっかけに１６０円台から急落。海外市場で一時１５５．５７円を付けた。一部メディア報道では政府関係者が介入実施を認めたとなっている。その後少し戻して朝は１５６円台での推移。 USDJPY156.58