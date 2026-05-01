イラン最高指導者核を放棄しない、敵対勢力による海峡の悪用を阻止 イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師は核兵器やミサイルなどの先進技術を放棄しないと表明。 イランは核兵器を国家の資本とみなし、国境のように守る。ペルシャ湾地域の安全を確保し、敵対勢力によるホルムズ海峡の悪用を阻止する。外国人は湾岸地域に居場所はない。湾岸地域における米国の存在は同地域の不安定化の最も大きな要因である。