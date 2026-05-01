テレビのバラエティ番組は芸人やタレントが内輪受けの話で盛り上がっているだけで面白くない――そんな苦情を聞くようになって久しい。【写真を見る】「コミュニケーションが苦手だ」という意識のある人にオススメの“一番簡単なテクニック”「確かに誰でもできそう…」そういう番組が増えた理由の一つは、いくつかの成功例があったからだろう。「踊る！さんま御殿!!」「アメトーーク！」等々。言うまでもなく、これらヒット