春季高校野球静岡県大会の準決勝が２日、しずてつスタジアム草薙で行われる。第１試合（８時４５分開始）で知徳と聖隷クリストファーが、第２試合（１１時１５分開始予定）で浜松商と日大三島が対戦。勝者の２校に東海大会（２３日開幕・愛知県内）の出場権が与えられる。第１試合は、現在県内公式戦２２連勝中で、４季連続県制覇を目指す聖隷が知徳の挑戦を受ける。準々決勝の磐田東戦で自己最速の１５０キロをマークした聖隷