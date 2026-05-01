将棋の第39期竜王戦6組昇級者決定戦が4月30日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で行われ、小倉久史八段（57）が近藤正和七段（54）に58手で敗れた。この結果、規定により小倉八段の現役引退が決定。終局後の対局室には弟子の山本博志五段（29）らが駆けつけ、長きにわたる師匠の戦いを労う心温まる光景が広がった。【映像】小倉八段の引退が決まった瞬間小倉八段は1988年10月、20歳でプロデビュー。以来、37年半に及ぶ現役生活で