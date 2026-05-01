無罪を訴える女性は現在98歳。原口アヤ子さんは大崎事件で5回目の再審請求を申請中だ。【映像】知的障害ある親族3人の男性に自白誘導（写真あり）大崎事件弁護団共同代表で日弁連再審法改正推進室長の鴨志田祐美弁護士は「やっぱり本人が生きているうちに無罪を勝ち取ってなんぼ」として「アヤ子さんは一貫して『自分はやってない』と。逮捕からいまに至るまで、一回も自白をしていない。冤罪事件では珍しい」と語る。今