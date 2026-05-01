元小学校教師で、今年2月から西東京市議会議員として活動するいずみ（千葉泉実・33歳）が、議会の長引きにより現地へ戻れずリモートで登場した。【映像】髪型をイメチェンして登場した現役市議会議員の女性4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で