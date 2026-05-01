開催：2026.5.1 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 6 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が1日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。 1回表、6番 スターリング・マルテ 3球目を打ってライトへのタイムリー