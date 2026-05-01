MOMAN「Power99 PRO」 今回紹介するのはMOMANの「Power99 PRO」というバッテリー。業務用の映像業界では標準的な規格と言っていい「Vマウント」形式のバッテリーだ。 静止画の標準的なカメラのバッテリーといえば、メーカーなどで専用のものが採用され、多くはカメラボディに内蔵して使うタイプ。だが、映像の世界では消費電力の多い機材が多いこともあって、バッテリーの多くは外付け