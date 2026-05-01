子どもの「好き」を、ただの趣味で終わらせるか。それとも、社会的意義のあるものに育てられるか。両者を分けるのは、大人がかけるたった1つの問いかけにある。筆者が運営する小学生向けアフタースクールに通うごく普通の少年は、その問いをきっかけに事業を立ち上げるまでに至った。子どもの可能性を大きく伸ばす、親の振る舞いとは？※本稿は、一般社団法人子供教育創造機構代表理事の森 博樹『子どもの「好き」を「生きる力」に