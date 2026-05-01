仮設住宅の集会所で漫談を披露する東川清文さん＝2月、石川県珠洲市石川県を中心に活動する劇団「演芸列車『東西本線』」を主宰する東川清文さん（47）＝金沢市＝は、2024年の能登半島地震で被災した地域の仮設住宅を訪れ、被災者に漫談や落語などを披露している。厳しい生活を強いられる人たちに接し「演劇人の自分だからこそできる心のケアになれば」と活動を始めた。「ここで生まれたつながりを大切にしたい」と意気込む。（