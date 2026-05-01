ありがたいよねえ。たとえば名球会のイベントに顔を出したら「元祖満塁男」と紹介してもらえる。「ミスタープロ野球」「世界のホームラン王」をはじめ凄いレジェンドがたくさんいる中で、自分にもそんな異名がある。誇りに思うよ。巨人入団3年目の1983年（昭58）4月10日、開幕第2戦の大洋（現DeNA）戦（後楽園）だった。試合前の練習中、中畑清さんがケガをして急きょ巡ってきた公式戦初出場。初回、2点を先制してなお1死満塁