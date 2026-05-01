SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは4月26日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン4位の大阪マーヴェラスが同2位のSAGA久光スプリングスに0-3（20-25、23-25、14-25）でストレート負け。連覇を逃した。ミドルブロッカーとして5得点をマークした24歳・大山遼は悔し涙。さらに大学時代の同僚、佐藤淑乃のイタリア移籍への想いも明かした。S